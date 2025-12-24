◆第１４８回中山大障害・ＪＧ１（１２月２７日、中山競馬場・障害芝４１００メートル）追い切り＝１２月２４日、栗東トレセンジューンベロシティ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父ロードカナロア）は主戦の高田潤が手綱を執り、ＣＷコース６ハロン８６秒３―１２秒６。余力十分に駆け抜けた。「先週にしっかりやっているので、今週は余裕残しという感じ。しっかり逆算してやってきたので、仕上がりに関しては申し分ない」と鞍上も