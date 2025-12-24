モデルでタレント・平子理沙（５４）の母で、モデル、ファッションネイルデザイナー、実業家として活躍する平子禧代子さん（８５）が親子ショットを披露し、反響を呼んでる。禧代子さんは日本時間２４日までにインスタグラムを更新し、「もうすぐクリスマス、そしてお正月… 残された２０２５年の日々、私を支えてくださった皆様の温かいメッセージを心の中に大切にしまって、２０２６年新しい年に向かって頑張って生きて行こ