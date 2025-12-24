¤µ¤Ì¤­»ÔÌò½ê ¤µ¤Ì¤­»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¤ÎÃËÀ­Éû¼ç´´¡Ê48¡Ë¤òÄä¿¦4¥«·î¤Î½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¦°÷¤Ï6·î14Æü¸áÁ°£³»þ¤´¤í¡¢ÁÒÉß»Ô»ùÅçÀÖºê¤ÎÆ»Ï©¤ò¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç±¿Å¾Ãæ¤ËÏ©¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀ­¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢Á´¼£3¥«·î¤Î¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µß¸îÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤é¤º¡¢·Ù»¡¤ËÊó¹ð¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅöÆü¸á¸å¡¢»ùÅç·Ù»¡½ð¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç½ÐÆ¬¤·¡¢11·î¤ËÆ»¸òË¡°ãÈ¿¡Ê°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ã