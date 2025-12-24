２６年の大相撲初場所（１月１１日初日、両国国技館）へ向け、十両以上で構成される力士会が２４日、東京・両国国技館で開かれた。九州場所千秋楽を左肩鎖関節脱臼で休場した横綱・大の里（二所ノ関）は初場所出場を明言。「巡業を休場したが、やることはしっかり準備した。初日に向けて準備したい」と力を込めた。回復具合は「徐々に良くなっていると思う」と明かした。今年については「初場所から全部２ケタ勝てた。優勝も３