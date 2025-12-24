Äó¶¡¡§²¬»³Íý²ÊÂç³Ø ²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è)¤Î¶²Îµ³ØÇîÊª´Û¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö²½ÀÐ¤ÎÀÚ¼ê¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±Âç¡¦À¸ÊªÃÏµå³ØÉô¤Î¸µ¶µ¼ø¡¢À¾¸ÍÍµ»Ì¤µ¤ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¤ä»°ÍÕÃî¡¢¿¢Êª¡¢ÌµÀÔÄÇÆ°Êª¡¢Ó®ÆýÎà¤Ê¤É¤Î¡Ö²½ÀÐ¡×¤ÎÀÚ¼ê312ÅÀ¤Ç¤¹¡£ À¾¸Í¤µ¤ó¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é¡¢¸ÅÀ¸Êª¤ÎÀÚ¼ê¤Ê¤É¤ò¼ý½¸¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÌó5000ÅÀ¤ËµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ´ü´ÖÃæ