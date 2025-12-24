À¾Å´¤¬¹ñ¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿Å´Æ»±¿ÄÂ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬24Æü¡¢Ç§²Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤±¿ÄÂ¤ÏÀ¾Å´ÅÅ¼Ö¤ÎÁ´Àþ¤ÇÍèÇ¯4·î¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤«¤éÇ§²Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÀºËÉÜÀþ¡¦´ÅÌÚÀþ¤ò´Þ¤àÅ·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ¤È³­ÄÍÀþ¤Î±¿ÄÂ¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÍèÇ¯4·î1Æü¤«¤é¤Ç¡¢¸½ºß170±ß¤Î¡Ö½é¾è¤ê±¿ÄÂ¡×¤Ï10±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ180±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ Å·¿À¤«¤é¤Î±¿ÄÂ¤ÏÆóÆü»Ô¤Þ¤Ç¤¬50±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ420±ß¡¢¾®·´¤Þ¤Ç¤¬70±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ600±ß¡¢µ×Î±ÊÆ¤Þ¤Ç¤¬80±ß