¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÈ´¤±´¶¤¬½Ð¤»¤Æ¡¢½÷À­¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¥á¥ó¥º¥Ë¥Ã¥È¡£¤·¤«¤·¡¢Áª¤ÓÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È»ÄÇ°¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢¥á¥ó¥º¥Ë¥Ã¥È¤òÁª¤Ö¤È¤­¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥ó¥º¥Ë¥Ã¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡Ê°Ê²¼¡¢²Á³Ê¤Ï2025Ç¯12·î22Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤äºß¸Ë¾õ¶·¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¢¡¤È¤Ë¤«¤¯¥µ¥¤¥º´¶¤¬½ÅÍ×¡ª »îÃå¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¥Ý