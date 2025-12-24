フィリーズのブライス・ハーパー選手が24日、2026年3月5日から開催される2026WBCへの出場を表明。リーグMVPや本塁打王、サイ・ヤング賞の受賞者など、アメリカ代表は豪華な顔ぶれが並ぶ盤石の布陣となっています。ハーパー選手は2015年と21年にナ・リーグMVPに輝き、15年には本塁打王（42本）を獲得。メジャー14年間の通算成績は363本塁打、1051打点、打率.280を記録しています。フィリーズからはカイル・シュワバー選手に続く二人