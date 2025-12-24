¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á12·î24Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥¤¥ê¡¦¥«¥¶¥Õ¼«¼£½£¾¼ÁÉ¡Ê¥â¥ó¥´¥ë¥­¥å¥ì¡Ë¸©¤Î¼¾ÃÏ¸ø±à¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢Èþ¤·¤¤Í¼Æü¤ÎÉ÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¶Ê¤¬¤ê¤¯¤Í¤Ã¤¿¥Æ¥±¥¹Àî¤¬Í¼¾Æ¤±¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢ÀîÌÌ¤Ë¤ÏÏ¡ÍÕÉ¹¡Ê¥Ï¥¹¤ÎÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë±ßÈ×¾õ¤ÎÉ¹¡Ë¤¬Æ©¤­ÄÌ¤Ã¤Æµ±¤­¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿±À¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Æ¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬½Ð¸½¡£¼«Á³¤Î¸÷¤È±Æ¤¬É¹Àã¤Î·Ê¿§¤ËÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢Åß¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ÈÁÔÂç¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£¡Êµ­¼Ô/Ãúâý¡Ë