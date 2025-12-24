◇バスケットボール ウインターカップ2025 (12月23日〜29日)高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は24日、女子の2回戦、16試合が各地で行われました。今夏のインターハイ女王の桜花学園(第1シード)は、柴田学園に96-56と40点差をつけ快勝。そのほか強豪校の日本航空北海道(第2シード)や精華女子(第3シード)が順当に3回戦へと駒を進めるなか、岐阜女子(第4シード)が札幌山の手に対し、第4クオーターで逆転され、