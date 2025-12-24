¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Û¡Ö2025Ç¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â²á¹ó¤ÇÆ§¤óÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿1Ç¯¡×¡Ö»ä¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¾®Åç¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥­¤Î²èÁü¤ËÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â²á¹ó¤ÇÆ§¤óÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿1Ç¯¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´