¹â¶¶¤Þ¤Ä¤ê¤µ¤ó¤Î°ä±Æ¤È¤È¤â¤Ëµ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëÊì¤Î¹¬Èþ¤µ¤ó¡á24Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÆâÅÅÄÌ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¤Þ¤Ä¤ê¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê24¡Ë¡á¤¬²áÏ«¤Ë¤è¤ê¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Á¡¢25Æü¤Ç10Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢Êì¤Î¹¬Èþ¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¤Î»à¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¡ØÆ¯¤¯¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¼êµ­¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£10Ç¯¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡Ö²áÏ«»à¤ÎÌäÂê¤¬É÷²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì