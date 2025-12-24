こども家庭庁＝東京都千代田区政府は少子化対策の財源となる「子ども・子育て支援金」を予定通り2026年度から徴収し始め、26年度の1年間では総額約6千億円を国民から徴収する見通しとなった。こども家庭庁などへの取材で24日、分かった。公的医療保険料に上乗せして幅広い世代から徴収する。児童手当の拡充などに充てる。支援金制度は24年6月に成立した少子化対策関連法に盛り込まれた。国民の負担増にならないよう、社会保障