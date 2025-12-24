MAXのLINA（48）が、23日放送の日本テレビ系特番「年末爆笑さんま御殿!!おひとり様クリスマス今年頑張った有名人祭」（午後7時）に出演。クリスマスの思い出話で出演者を震え上がらせた。トークテーマは「消し去りたいクリスマスの思い出」。LINAは「クリスマスの日にプロポーズされたことがあって」と切り出した。サプライズで映画館が貸し切りされており「映画始まったと思ったら、2人のなれそめのオリジナルムービーが流れて