µ×¡¹¤Î³¤Í·´Û¡Ä8Ç¯Á°¤ÏÊú¤Ã¤³É³¤«¤é¿åÁå¤ò¸«¾å¤²¡Ä2024Ç¯ÊüÁ÷¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿»ÒÌò¡¦ÀôÃ«À±Æà(8)¤¬¸ø³«¤·¤¿?8Ç¯¤Ö¤ê¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀôÃ«¤Ï¡Ö8Ç¯¤Ö¤ê¤Î³¤Í·´ÛÆ±¤¸²è³Ñ¤ÇÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢Âçºå¤Î¿åÂ²´Û¡¢³¤Í·´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÇ¿·¼Ì¿¿(8ºÐ5¥«·î»þ)¤È¡¢5¥«·î¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Êú¤Ã¤³É³¤Ç¤«¤é¿åÁå¤ò¸«¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£