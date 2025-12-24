¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬24Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢8000Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯7000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤òÂç¤­¤¯¹¹¿·¤¹¤ë13¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦66¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇ¹â¾¡Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¸åÈ¾²ù¤·¤µ¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤¿1Ç¯¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤ÆÂç¤­¤¯Á°¤Ë¿Ê¤ó¤À1Ç¯´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÈ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£