静岡県は、県内の一般公衆浴場（いわゆる「銭湯」）の入浴料金を2026年1月1日から改定し、12歳以上の大人の料金を現行の490円から520円に30円引き上げると発表しました。 今回の改定では、大人（12歳以上）の料金が現行の490円から520円に30円引き上げられる一方、中人（6歳以上12歳未満）の200円と小人（6歳未満）の100円については据え置かれます。 この料金改定は、前回の2023年10月の改定から約2年が経過し、燃料価格の高騰