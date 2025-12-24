日本ゴルフ界を代表するレジェンド、尾崎将司（ジャンボ尾崎）氏の訃報は、海外メディアでも大きく伝えられた。78歳で亡くなった尾崎氏について、米国ゴルフ専門メディアは「日本ゴルフ界最高の選手」「規格外のスター」と評し、その功績を振り返っている。【写真】貴重！若かりし頃のジャンボ尾崎氏海外報道では、日本ツアー歴代最多となる94勝、賞金王12度という圧倒的な実績に加え、世界ランキング最高5位、1996年「プレジデ