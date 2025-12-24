太平洋戦争中、十島村の悪石島沖でアメリカ軍に撃沈された学童疎開船「対馬丸」の姿が、国の調査で28年ぶりに確認されました。 水深870メートルの海底に沈む対馬丸。船首の右側に書かれた船名が今も残っています。学童疎開船「対馬丸」 学童疎開船「対馬丸」は1944年8月22日、沖縄から長崎へ向かう途中、悪石島沖でアメリカ軍の魚雷を受け沈没しました。乗っていた1788人の8割にあたる1484人が死亡し、うち784人が子どもで