【これからの見通し】クリスマスイブで欧米市場は短縮取引、休むも相場 本日１２月２４日はクリスマスイブだ。欧米市場は短縮取引となる。明日のクリスマスほどではないが、年間で最も市場流動性が細るタイミングとなる。海外勢は基本的に様子見姿勢を強めるものと想定されよう。 流動性が少ない相場では、フローやニュースに対する反応が大きくなりがちとなる。しかし、追随者は少なく、値動きに持続性は保