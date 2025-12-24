村上宗隆 PHOTO:Getty Images メジャーリーグのホワイトソックスと契約した村上宗隆内野手(25＝ヤクルトからポスティング)が22日(日本時間23日)、シカゴの本拠地レート・フィールド内で入団会見を行った。 2年総額3400万ドル(約52億7000万円)で、背番号は「5」。出場を熱望するワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に関しては、クリス・ゲッツGMが「WBC出場は契約の条件だった」