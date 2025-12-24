◆第１４８回中山大障害・ＪＧ１（１２月２７日、中山競馬場・障害芝４１００メートル）追い切り＝１２月２４日、栗東トレセンネビーイーム（牡７歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父キズナ）がＧ１初制覇へ本格化ムードだ。坂路で小牧加矢太騎手が手綱を執り、５３秒６―１３秒０と力強い脚さばきで登坂。「理想通りの調教。加矢太がいろいろ教えてくれていいフォームで走れている」と佐々木調教師も満足そうな笑みを浮かべた。「距