日本テレビの郡司恭子アナウンサー（35）が24日に自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を発表した。郡司アナはクリスマスツリーの写真を添え「今年もクリスマスを迎えました。出産を経て、今は目の前の生活を大切にしながら穏やかに過ごしています」と出産したことを報告。「現場から離れたことで、これまで温かく支えていただいたことにあらためて感謝する気持ちが生まれました」とつづった。「今年は画面越しに日テレ