¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢Ï¢Ë®ÁÜºº°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢¥â¥¹¥¯¥ïÆîÉô¤Î·Ù»¡¼ÖÎ¾¶á¤¯¤ÇÇúÈ¯¤¬µ¯¤­¡¢·Ù»¡´±¤é3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¿¥¹ÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ÉÕ¶á¤Ç¤Ï22Æü¤Ë¤â¥í¥·¥¢·³Ãæ¾­¤¬»àË´¤¹¤ëÇúÈ¯»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£