きょう東証グロース市場に新規上場したフツパーは、午前９時５２分に公開価格１０２０円を３２４円（３１．８％）上回る１３４４円で初値をつけた。直後に１３８９円の高値をつけるとその後は軟化。午後１時４０分には１２２３円に下落した。後場中盤以降は持ち直すかに見えたが、１２４９円で取引を終えた。 また、同じく東証グロース市場に新規上場したＰＲＯＮＩは午前９時１３分に公開価格１７５０円