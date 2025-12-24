ラキールがこの日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を８６億５７００万円から７７億１６００万円（前期比３．２％減）へ、営業利益を９億１２００万円から４億５６００万円（同１８．６％減）へ、純利益を５億９０００万円から３億円（同１７．１％減）へ下方修正し、増収増益予想から一転して減収減益予想とした。 第３四半期まではＬａＫｅｅｌ製品の新規ライセンス販売は好調に推移した