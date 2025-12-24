24Æü15»þ45Ê¬¡¢JPXÆü·Ð¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹400ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ220¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3Ëü695¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£½ÐÍè¹â¤Ï1690Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎJPXÆü·Ð¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹400¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü713.84¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï18.84¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹