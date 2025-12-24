24Æü15»þ45Ê¬¡¢Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ6.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î1989.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£½ÐÍè¹â¤Ï140Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅì¾ÚREIT»Ø¿ô¤Î¸½Êª½ªÃÍ2017.68¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï28.18¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹