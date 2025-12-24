2025年12月23日、香港メディア・香港01は、中国吉林省で大きな金鉱が相次いで見つかっていることを報じた。記事は、吉林省地質鉱産局が今年に入って省内の複数地域で鉱石の探査において大きな進展を得たと発表し、伊通満族自治県で昨年確認された22トンの金資源量に加え、今年の探査によって周辺地域で新たに38トンの大型金鉱床の存在が確認されたことを明らかにしたと伝えた。当該地域の探査深度は現時点で500メートルに達してお