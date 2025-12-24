米国のドナルド・トランプ大統領は12月22日、米海軍が2隻の新型艦艇「トランプ級戦艦」を建造すると表明しました。これは米軍の「最も速く、最大の戦艦」となり、その戦闘力は既存の艦艇と比較して「100倍強力になる」と述べました。トランプ氏は同日、フロリダ州のマール・ア・ラーゴでおこなわれた会見の中で、まず2隻の「トランプ級戦艦」を建造し、その後すぐにさらに8隻を建造し、最終的には総数が20隻から25隻に達する予定だ