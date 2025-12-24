¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¡Ö·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤ò´Þ¤àÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¡×È¯¾Í¤ÎÃÏ¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¡×¡£1994Ç¯¤Ë¥Ó¡¼¥ë¹©¾ì¤ÎÀ×ÃÏ¤òºÆ³«È¯¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢»Ò²ñ¼Ò¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£É¾²Á³Û¤ÏÉéºÄ¤â´Þ¤á¤Æ4770²¯±ß¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¤Ï