韓国の俳優チ・チャンウクがきょう24日、今回で3度目となる来日クリスマスファンミーティング『2025 チ・チャンウク Japan Fan Meeting 〜Winter With W（ユー）〜』を東京ガーデンシアターで開催する。その模様が、FODで独占配信されることが決定した。配信概要は後日発表される。【写真】スーツに見を包み、クールな笑顔を見せるチ・チャンウク『ヒーラー〜最高の恋人〜』『サムダルリへようこそ』『あやしいパートナー 〜De