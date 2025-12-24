22日（月）、セリエA男子のミラノがマサジェディ翔蓮（18）の入団を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 男子日本代表の大塚達宣も所属しているミラノに、専修大学の1年生であるマサジェディが新たに加入した。マサジェディは身長204センチのオポジット兼アウトサイドヒッターで、元バレーボール男子イラン代表のマサジェディ・ライアンを父に持つ。 長野県出身のマサジェディは福岡大学附属大濠