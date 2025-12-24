ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤È°é»ù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤¬ÁÐ»Ò¤ò¤¢¤ä¤¹ÍÍ»Ò¤ò³¨Æüµ­¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡ÛÁÐ»Ò¤ò¤¢¤ä¤¹¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¤Ê¤¾¤¢¤½¤Ó¡×¤Ë´¶¿´¡ÖËèÈÕ¤ä¤Ã¤È¤ë¤±¤É¤¿¤·¤«¤Ëµã¤­¤ä¤ó¤É¤ë¡×æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¤Ê¤¾¤¢¤½¤Ó¡×¤ÈÂê¤·¤Æ³¨Æüµ­¤òÅê¹Æ¡£æÆ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¤¬Äï¤¯¤ó¤òÊú¤¤¤Æ¡Ö¤µ¤¡Äï¤¯¤ó¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î¤ª»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¤È2¿Í¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë²è¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹