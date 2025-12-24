介護施設での火災に出動した消防隊＝23日、米ペンシルベニア州ブリストル/Parkland Fire Company（CNN）米ペンシルベニア州フィラデルフィア郊外にある介護施設で23日、爆発と火災が発生し、2人が死亡したほか行方不明者が出ている。シャピロ州知事が明らかにした。地元の消防隊や職員、通行人らが高齢者を避難させた。消防当局は、最大で5人が行方不明の可能性があると明らかにしたが、人数は暫定的なものだと強調した。負傷者も