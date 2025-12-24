Ｊ１ＦＣ東京は２４日、Ｊ１岡山に期限付き移籍していた日本代表ＭＦ佐藤龍之介（１９）が復帰すると発表した。ＦＣ東京の下部組織で育った佐藤は２０２３年８月に１６歳でプロ契約した中、２０２５年は出場機会を求めて岡山へ武者修行へ。リーグ戦２８試合で６得点をマークするなどの活躍でベストヤングプレーヤー賞を受賞した。６月にはＡ代表に初選出されるなど飛躍の１年となった。佐藤はＦＣ東京を通じて「ＦＣ東京に