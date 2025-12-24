Image: iphone-ticker.de iphone-ticker.deが「折りたたみiPhoneのCAD画像」とされるものを公開しています。もしホンモノであれば、大まかな外観と寸法が判明したことになります。ホンモノかはわからないんですけどね。この画像で特徴的なのが「開けば小型タブレット（iPad mini）に近い画面を確保する設計」であること。Galaxy Z Foldシリーズなどと比べると顕著ですが、畳んだときもかなり