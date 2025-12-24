歌手の小柳ルミ子（７３）が２４日、手術の成功を報告した。ブログで「ファンの皆さんご心配お掛けしました昨日の歯の手術は無事成功しました」とつづり、「丁寧で誠実で高度な技術を併せ持つ先生のお陰です！私治療受けながら泣いてしまいました」と告白。「こんなになる迄酷使し続けそれでも耐えて頑張ってくれた自分の体に感謝」とし、「こんな不良患者の私に寄り添って私の仕事を理解し先の先迄（まで）考