¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎZÍû¤È¥ª¥«¥ë¥È¸¦µæ²È¡¦³ÑÍ³µª»Ò¤¬¡Ö³«±¿¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ëÂÐÃÌ¡¢Âè»°²ó¡£Î¢¼Ò²ñ¤Î¡Ö³«±¿¥Æ¥¯¡×¤«¤é¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë»º¶È¤Î¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿ÂèÆó²ó¤ËÂ³¤­¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢Á°À¤¤ÈÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Ë¤Þ¤ÇÏÃ¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¥¹¥Ô¤È¤ÎÀµ¤·¤¤ÉÕ¤­¹ç¤¤Êý¡×¤ÎºÇ½ª·ëÏÀ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¡¼¡¼ZÍû¤µ¤ó¤Ï¤È¤³¤í¤Ç¡¢³Ñ¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ç¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©ZÍû¡Ö¥Ï¥¤¥ä¡¼¥»