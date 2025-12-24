インテージの調査によると、今年のクリスマス商戦は過去最大の冷え込みになりそうだ。経済負担を回避する消費者の意識の強さが目立っている。その一方、減少しているとはいえ7000億円以上という商戦規模の大きさには驚かされた。▼日本人の「イベント離れ」が進んでいる。娯楽の多様化が主な理由だ。SNSの浸透などでリアル体験の価値が薄れているのだろうか。節約志向がこれに輪をかける。この傾向は、特に若い世代で顕著なよう