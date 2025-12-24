お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が24日、東京・有楽町のニッポン放送で「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」の放送に臨んだ。生放送の合間に取材に応じ、伊達みきお（51）は「若手が遊びに来てくれるので、その時は隙を見て寝ようかなと思います」と長丁場に備えた。24時間の特別番組で、原則として24日の正午から翌25日の正午まで毎年、生放送を中心に構成されている。集まった募金は目の不自由な方に音の出る