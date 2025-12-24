お笑いコンビ・サンドウィッチマンが２４日、都内でメインパーソナリティーを務めるニッポン放送「第５１回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（２４日正午から２４時間の特別番組）の囲み取材に応じた。音の出る信号機の設置する寄付金を募るキャンペーン（１１月〜来年１月）で、２４日正午から番組がスタート。１４時台には「ウッチャンナンチャン」の内村光良がゲストで登場。過去に同番組のメインパーソナリティー