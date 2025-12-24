´ØÀ¾ÅÅÎÏÈþÉÍ¸¶È¯3¹æµ¡¡á11·î¡¢Ê¡°æ¸©ÈþÉÍÄ®´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤Ï24Æü¡¢ÈþÉÍ¸¶È¯3¹æµ¡¡ÊÊ¡°æ¸©ÈþÉÍÄ®¡Ë¤Î50Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë±¿Å¾¤ÎÇ§²Ä¤ËÉ¬Í×¤ÊÄ¹´ü»ÜÀß´ÉÍý·×²è¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¡£ÈþÉÍ3¹æµ¡¤ÏÍèÇ¯12·î¤Ç±¿Å¾³«»Ï¤«¤é50Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£´ØÅÅ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·×²è¤Î´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯12·î1Æü¤«¤é10Ç¯´Ö¡£°ìÉô¤Îµ¡´ï¤ä¹½Â¤Êª¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¤ÎÊÝÁ´ºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ì¤Ð¡¢·òÁ´À­¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£50Ç¯Ä¶¤¨¤Î¿½ÀÁ¤Ï¹ñÆâ3ÎãÌÜ¡£¤¹¤Ç¤Ë´ØÅÅ¹âÉÍ¸¶È¯1¡¢2¹æ