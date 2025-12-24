Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê24Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤ÏÈ¿Íî¤·¤¿¡£³¤³°Åê»ñ²È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²ËÆþ¤ê¤ÇÍÍ»Ò¸«¥à¡¼¥É¤¬¶¯¤¯¡¢Á°Æü½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤ÇÊý¸þ´¶¤Î¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ68±ß77Á¬°Â¤Î5Ëü344±ß10Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï15.88¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3407.37¡£½ÐÍè¹â¤ÏÌó17²¯577Ëü³ô¤À¤Ã¤¿¡£