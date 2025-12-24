大相撲の幕内・伯桜鵬改め伯乃富士（伊勢ケ浜）が２４日、東京・墨田区の両国国技館で行われた力士会に出席した。２２日の初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）の番付発表からしこ名を伯乃富士に変えた２２歳は「もう伯乃富士という名前なので、自分の結果で（新しいしこ名を）広めていきたい」と話した。２３年初場所に幕下１５枚目格付け出しで初土俵。所要３場所で新入幕を遂げ、しこ名を本名の落合から伯桜鵬