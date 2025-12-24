黒陶のクリエーティブ芸術作品。（上海＝新華社配信）【新華社上海12月24日】中国上海市郊外の金山区亭林鎮でこのほど、中国陶磁工業協会黒陶専門委員会と全国黒陶クリエーティブ産業連盟が設立された。亭林鎮に伝わる黒色陶器の制作技法は、「黒陶制作技術」として同市の無形文化遺産リストに登録されている。伝統的な黒陶芸術に取り入れられた現代の技術。（上海＝新華社配信）連盟の設立は、金山亭林の黒陶文化を軸としたク