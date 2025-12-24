お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２３日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日のゲストは、つまみ枝豆。怒ったらガチで怖い最恐芸人として知られる武闘派に突っ込みまくった。良ちゃんは、枝豆が現在、たけし軍団の芸人が多数所属している芸能事務所・株式会社ＴＡＰ（タップ）の代表取締役社長を務めていることに「（ガダルカナル）タカさんが今、コメ