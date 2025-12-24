¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦5³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê43¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»àÆ®¤«¤é3Æü¸å¤ÎÉð»Î¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥É¥Í¥¢¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö12·î20Æü¡¢ÅÚÍË¡¢µþÅÔ¡£VSÄéÀ»Ìé¤È¤Î»î¹ç¤«¤é¤ï¤º¤«60»þ´Ö¸å¡×¤È¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ëÀï»Î¤ÎÀº¿À¡×¤È»ø¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥°³°¤Ç¤â¤«¤Ã¤³