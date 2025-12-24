·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥í¥Ã¥Æ¡¦¼ï»Ô¡á24Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥í¥Ã¥Æ¤Î¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¤¬24Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢4500Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯3ÀéËü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î160²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ161»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î9¾¡¡Ê8ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤ÆÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¡Öµ»½ÑÅª¤Ë¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¡¢¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤¿¡£Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¾­ÍèÅª¤ÊÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤Î´õË¾¤â