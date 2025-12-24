「陸上部の練習を見守る。なお、知り合いや関係者は誰もいない。」【写真】夜のお散歩をやめて、陸上部の練習をじーっと見る柴犬夜のグラウンドで練習中なのであろう陸上部の皆さんをひたむきに見守る柴犬さんの姿が「X」で人気を集めました。明かりに照らされた横顔は真剣そのものですが、実は部内には「知り合いや関係者は誰もいない」のだそうで…飼い主さんに事情をお聞きしました。愛犬の写真を撮影、投稿したのは「柴犬